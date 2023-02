Worauf Netflix-User sich nun gefasst machen müssen

Seit Monaten erhitzen Netflix‘ Pläne die Gemüter, und die Offensive gegen das sogenannte Account-Sharing wird schon lang vorbereitet. Im Vorjahr wurden in Ländern Südamerikas Maßnahmen getestet. Zuletzt ließ Netflix durchblicken, die Einführung stehe kurz bevor. Anfang der Woche schien es so weit zu sein: Der FAQ-Bereich auf der Netflix-Website erfuhr ein Update, in dem konkret dargelegt wurde, wie Netflix sein Vorhaben technisch umsetzen will.