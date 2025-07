Am alten Dachboden lag ein Schatz in 72 Kartons

Am Anfang steht ein Zufallsfund. In den 1990ern kaufen die Großeltern des Filmemachers und Fotokünstlers Simon Baptist den Vollanthof im steirischen St. Lambrecht: „Es war ihnen damals nicht bewusst, aber sie haben mit dem Haus auch ein großes fotografisches Erbe erworben“, erzählt Baptist. Auf dem Dachboden finden sie 72 kleine Kartons mit 500 Glasplatten-Negativen – es sind Fotografien, die der ehemalige Besitzer des Hofes, Franz Göttfried, zwischen den 1920ern und 1940er in seinem Heimatort gemacht hat.