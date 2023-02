Gartenstuhl hielt als illegale Sitzgelegenheit her

Klein-Laster als Gesamtbaustelle

Denn bereits der Blick in den Fahrgastraum offenbarte eine zusätzliche Sitzgelegenheit, die vom Hersteller so nicht vorgesehen war: Zwischen Fahrer- und Beifahrersitz fanden die Beamten einen Gartensessel. Das Gefährt an sich war um 420 Kilogramm zu schwer beladen, das Fahrgestell war nicht intakt und die Bremsleistung nicht ausreichend.