„Angemessene Gewalt“ für Kindesabnahme angeordnet

Sechs Uhr früh in einem Wohnhaus irgendwo in Ostösterreich. Ein Gerichtsvollzieher, der Sturm läutet. Ein Schlosser, der die Wohnungstür aufbricht. Dahinter stehen Polizeibeamte. Keine Szene, aus einem Kriminalfilm. Sondern eine Kindesabnahme in Österreich im Jahr 2023.