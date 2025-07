Kult-Boss als erste Hürde für Austria Salzburg

Einst lotste er Mexikos Volksheld Hugo Sanchez nach dessen Real-Ära zum Blau-Weiß-Vorgänger FC Linz. Den Verein fusionierte er 1997 auf Wunsch der Politik mit LASK. Was an Talenten übrig blieb, verfrachtete er nach Pasching und marschierte mit diesem Klub von der sechsthöchsten Spielklasse bis in den Europacup. Ehe er die Bundesliga-Lizenz an Jörg Haider verkaufte und damit die inzwischen verblichene Kärntner Austria nach dem Bau des Wörthersee-Stadions in Liga 1 hievte.