Jedes zehnte Kind hat schon Pornos geschaut

„Normalisierung sexueller Gewalt“

Die Inhalte der Pornos, die sich die Kinder heute ansähen, seien nicht vergleichbar mit den Bildern, die ihre Eltern im selben Alter in Magazinen finden konnten, die zudem im obersten Regal versteckt gewesen seien, hieß es in dem Bericht. Die neuen Pornos enthielten oftmals Szenen, in denen Frauen erniedrigt würden und ihnen Gewalt angetan werde.