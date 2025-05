Jetzt tobt Öko-Streit um Chemie auf dem Rapsfeld

Warnung vor chemischer Keule

„Das Ansinnen, wieder die chemische Keule der Neonicotinoide einzusetzen, ist ökologisch hochgefährlich“, warnt Alexios Wiklund vom Tierschutzverein: „Pestizide halten sich nicht an Feldgrenzen – sie reisen mit Wind und Regen, sickern in Böden, landen in Blüten. Was den Raps widerstandsfähiger machen soll, wird zur tödlichen Falle für seine Bestäuber.“