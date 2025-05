Bundeskanzler verzichtet auf Nacht in Luxushotel

Nein, der Bundeskanzler werde nicht in Leogang nächtigen, so die knappe, aber höfliche Antwort auf eine „Krone“-Anfrage ans Kanzlerbüro. Und um die Effizienz der Regierungsarbeit zu zeigen, kam gleich die Ergänzung für zwei weitere Regierungsmitglieder: „Auch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) werden erst am Freitag anreisen.“ Keine Nacht im Fünf-Sterne-Hotel also für die Regierungsspitze.