Kinder mit Fußbällen für Missbrauch „belohnt“

Von den Missbrauchvorwürfen habe man im Verein, wie berichtet, erst durch die Medienanfragen erfahren. Der Schock sitzt tief – wohl auch bei Hunderten Eltern, deren Kinder in Wolfsberg trainieren. Was kann die Justiz zu einer möglichen Gefährdung sagen? „Der Beschuldigte arbeitet nicht mehr im Verein, ist auch teilweise geständig. Wir werden ihn auf jeden Fall psychiatrisch untersuchen lassen“, so Sprecher Markus Kitz.