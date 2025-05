Schon 7 Millionen Euro an Flutopfer ausbezahlt

Die Unwetterkatastrophe vor fast einem Jahr ist allen Betroffenen in schrecklicher Erinnerung. Es schüttete in Strömen. Kleine Bäche wuchsen zu reißenden Flüssen an, die Fluten fegten über ganze Siedlungen hinweg, Straßen und Häuser waren von Schlamm bedeckt. Unter Tränen verloren Menschen ihr Hab und Gut. Ein Mann (77) kam tragisch ums Leben.