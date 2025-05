Pensionist muss ein Jahr auf seine Knie-OP warten

Als der Pensionist sich bei seinem Hausarzt nach der Wartezeit für eine Knie-OP erkundigte, fiel er aus allen Wolken. „Er hat mir gesagt, dass es in unserer Region ungefähr bis zu einem Jahr dauern kann, bis ich an die Reihe komme“, so der 71-Jährige, so die Arbeiterkammer OÖ. Dass er die Operation selbst bezahlt, um einen früheren Termin zu erhalten, kommt für den Mann nicht in Frage. „Mit meiner kleinen Pension kann ich mir das nicht leisten. Also muss ich warten und mit den Schmerzen leben“, sagt er.