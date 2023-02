Pakete lösen sich in Wohnhausanlage in Luft auf

„Ihr Paket wurde erfolgreich zugestellt.“ Nachrichten wie diese von der Post sorgen bei Rudolf Brandstetter für ein ungutes Gefühl. Denn zu oft hatte er danach vergeblich nach den Kartons gesucht. „Alleine bei mir sind Pakete im Wert von 3000 Euro verschwunden“, schildert der 43-Jährige. Dabei hatte er nie eine Abstellerlaubnis erteilt. „Pakete werden dennoch meist gleich in den Eingangsbereich der Anlage geworfen – selbst in Zeiten, als wegen einer Sanierung viele fremde Arbeiter hier waren und jeder ein- und ausgehen konnte“, so Brandstetter. Auch Pakete von Personen, die einige Straßen weiter entfernt wohnen, würden häufiger hier landen.