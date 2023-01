Van der Bellen: „Moskau führt Kolonialkrieg“

Čaputová: „Können von Österreich noch lernen“

In Zukunft würden Österreich und die Slowakei auch in Energiefragen enger kooperieren, meinte Čaputová. Mit dem Bundespräsidenten komme „die Weisheit und Erfahrung zu einem guten fachlichen Austausch“, so die 49-jährige Präsidentin zum 30 Jahre älteren Amtskollegen. Da die Slowakei aktuell noch sehr vom russischen Gas abhängig sei, bestehe großes Interesse, in Sachen Energiediversifizierung mit Österreich tiefer ins Gespräch zu kommen. Immerhin sei Österreich ein Vorreiter in Sachen Erneuerbare Energien und grünen Technologien. „Wasser, Wind und Sonne, da können wir noch lernen.“