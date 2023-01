Fahrgäste mit Waffe bedroht: U-Haft verhängt

Das Landesgericht für Strafsachen hat am Montag über einen 31-Jährigen die U-Haft verhängt, der am vergangenen Samstag in Wien-Hernals an einer Straßenbahnhaltestelle zunächst mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen und anschließend mehrere Fahrgäste mit dem Umbringen bedroht hatte.