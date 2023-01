Bewaffneter bedroht Bim-Fahrgäste: Festnahme!

Der Verdächtige sorgte gegen 10.45 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 10 in der Güpferlingstraße für Angst und Schrecken. Noch bevor er in die Bim stieg, schoss er in die Luft. Im Inneren bedrohte er einen 75-Jährigen: Sollte dieser aussteigen, werde er ihm ins Knie schießen, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Einem 29 Jahre alten Mann drohte er, ihm in den Kopf schießen zu wollen.