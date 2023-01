Wie sieht die Zukunft des Neusiedler Sees aus?

Segeln fraglich

Angesichts eines Wasserstandes von aktuell 115,01 Meter über Adria, ist für viele nicht abschätzbar, wie sich das Segeln am See heuer gestalten und ob es überhaupt möglich sein wird. Ein solche Prognose traut sich auch Alois Lang, langjähriger Öko-Tourismusmanager im Nationalpark, nicht abzugeben. „Wenn es so weitergeht, wird es nicht mehr bis zum Ende der Saison dauern, bis die ersten Probleme haben“, meint er in Bezug auf die Radfähren.