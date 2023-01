Weiterer „Fahrplan“ für See und Nationalpark fix

Gegliedert ist er in verschiedene Hauptthemen. Nämlich Naturraum-Management, Forschung und Monitoring, Bildung und Besucher und Öffentlichkeitsarbeit. In dem Schriftstück ist auch die Trockenheit Thema. Maßnahmen sind im Bereich des Wasserhaushaltes geplant, um dem Problem entgegenzuwirken. Die Grundwassersituation und der Wasserstand im Neusiedler See sollen verbessert werden – „ich hoffe, dass wir sie sogar umkehren können in der Zukunft“, sagte Nationalparkdirektor Johannes Ehrenfeldner.