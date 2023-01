Diese Senioren sind zu fit für den Ruhestand

Mit über 80 noch als Arzt tätig

In St. Kanzian am Klopeiner See steht Landarzt Erwin Berger mit 81 noch in seiner Ordi. „2016 hatte er einen Schlaganfall, der Job half ihm beim Weg zurück. Pensionisten dürfen sich nicht in den Sessel setzen und nichts mehr tun. Man muss sich geistig und sportlich fit halten“, so Gattin Evelyn. Bürgermeister Thomas Krainz: „Es gibt sieben Ärzte in St. Kanzian. Berger genießt höchsten Respekt. Der ganze Ort will nicht auf seine Erfahrung verzichten.“