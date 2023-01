Pizza in der Hofburg: VdB lud Schüler zum Bankett

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seinen ersten öffentlichen Termin am Tag nach seiner Angelobung symbolträchtig angelegt. Das Staatsoberhaupt lud Schülerinnen und Schüler einer Mittelschule am Freitag zum „Bankett der Zukunft“ in die Präsidentschaftskanzlei ein. Beim Mittagessen im prunkvollen Maria-Theresien-Zimmer sprach der Präsident mit ihnen über ihre Zukunftspläne und erzählte von seinem Arbeitsalltag. Serviert wurde Pizza.