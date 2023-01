Kreml tobt: Westliche Panzer „direkte Beteiligung“

Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass Deutschland, die USA und andere Verbündete die Ukraine mit weit mehr als 100 Kampfpanzern westlicher Bauart im Krieg gegen die russischen Angreifer unterstützen wollen. In Moskau ist man über diesen Schritt erzürnt, man sehe dies als „direkte Beteiligung“. Diese Beteiligung nehme zu, erklärt das Präsidialamt in Moskau. „Die Hauptstädte in Europa und Washington geben ständig Erklärungen ab, dass die Lieferung verschiedener Waffengattungen, einschließlich Panzern, in keiner Weise eine Beteiligung an den Kampfhandlungen bedeutet. Wir sehen das völlig anders“, sagte Peskow.