Erster Kuss und große Liebe

Viele Erwachsene glauben, dass die Jungen heute früher sexuell aktiv sind als ältere Generationen. Das stimmt jedoch nicht. Mehr als 40 Prozent der Jugendlichen von 14 bis 19 sind in keiner Partnerschaft und 34 Prozent hatten in den letzten 12 Monaten mit niemanden Sex. Sie liegen in Sachen Sexlosigkeit damit an erster Stelle, vor den Über-70-Jährigen. Überrascht Sie das? Jugendliche reden zwar viel über sexuelle Erfahrungen, aber ganz so viel zu erzählen haben die meisten dann doch nicht.