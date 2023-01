Noch kein Kaiser in Sicht: Kommt mit zweiter Welle

„Wir möchten unserer Heimat zu altem Glanz verhelfen“

Die Freiheitlichen haben den Wahlvorschlag eingereicht. 72 Kandidaten treten unter dem Namen „Die Freiheitlichen in Kärnten – FPÖ“ an. Spitzenkandidat Erwin Angerer: „Wir möchten unserer Heimat zu altem Glanz verhelfen. Unser Anspruch ist es nicht nur, den Bundeskanzler zu stellen, sondern auch den Landeshauptmann. Nur mit einem freiheitlichen LH wird in Kärnten wieder Hausverstand einkehren.“ Im Unterschied zu SPÖ (Kaiser), ÖVP (Gruber) und TK (Köfer) scheint Angerer im Listennamen also nicht auf.