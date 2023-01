Peter Kaiser erteilt Absage an „alle gegen einen“

3 P-Fragen

Kaiser, der laut akklamiert wurde: „Es muss am 5. März eine Antwort auf die 3 P - Frage geben: Welche Partei? Welche Person? Welches Programm?“ Auffallend waren Signale des Villacher Bürgermeisters Günther Albel an, sagen wir, traditionellere Wähler. Man lasse sich den Kärntneranzug nicht von den Nationalen nehmen. „Die SPÖ ist die echte Heimatpartei!“ Und Bundeschefin Pamela Rendi-Wagner? Sie war irgendwie auf der falschen Veranstaltung, referierte eine Stunde über Bundesthemen und erwähnte Kärnten in einem einzigen Satz.