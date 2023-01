„Freundin hat 25.000 Euro in Müll geschmissen!“

„Wir wissen nicht, was wir tun sollen! Meine Freundin hat vorige Woche einen Kasten ausgeräumt und alles weggeschmissen, weil sie Platz für die Babysachen gebraucht hat. Sie hat dabei auch eine kleine Tasche im Restmüll entsorgt, in der 25.000 bis 30.000 Euro waren – alles, was ich gespart habe und was mir mein Vater, der vor zwei Wochen gestorben ist, vererbt hat. Wir haben es leider erst am Dienstag gemerkt, dass kein Geld mehr da ist. Bei der Müllabfuhr haben sie gesagt, dass es keine Chance gibt, es noch zurückzubekommen. Unser Baby ist erst drei, vier Monate alt. Unsere neue Wohnung ist schimmlig. Wir wissen nicht, wie wir jetzt eine neue finden sollen. Noch dazu ist meine Mutter krebskrank.“ So dramatisch schilderte ein 30-Jähriger aus Stadl-Paura am Mittwochvormittag am Telefon der „Krone“ sein mutmaßliches Pech.