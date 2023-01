Fix: Höhere Strafen für Online-Kindesmissbrauch

Verbessern will die Regierung auch die Rahmenbedingungen für die polizeiliche Ermittlungsarbeit. Die Experten in Landeskriminalämtern und in den Regionen sollen aufgestockt werden. Das Cyberkompetenzzentrum im Bundeskriminalamt soll ebenfalls gestärkt werden. Kosten sollen die Maßnahmen einmalig 2,12 Millionen Euro und weiters jährlich neun Millionen Euro. Die Gesetzesänderungen sollen im nächsten Halbjahr dem Parlament zur Begutachtung vorgelegt werden, so Zadic.