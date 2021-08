Missbrauchsermittlungen gegen Kindercamp-Betreiber

Die Wiener Kriminalpolizei nahm den 73-Jährigen in weiterer Folge genauer unter die Lupe - und wurde fündig: Konkret steht der Mann im Verdacht, vor 30 Jahren in Vorarlberg einen damals acht Jahre alten Buben schwer missbraucht zu haben. Der Betroffene soll in weiterer Folge einen Nervenzusammenbruch erlitten haben. Dem Vernehmen nach machte ihm das Erlebte noch Jahre später zu schaffen. Ob dieser Vorwurf verjährt ist, ist Gegenstand der Ermittlungen, welche nun von der Staatsanwaltschaft Feldkirch weitergeführt werden.