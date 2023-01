Selenskyj: „Bedarf an Kampfpanzern ist größer“

„Definitiv keine Verteidigungswaffen“

Eine Lieferung von Kampfpanzern der USA an die Ukraine stellt nach den Worten des russischen Botschafters in den Vereinigten Staaten eine „weitere eklatante Provokation“ des Konflikts dar. „Wenn die Vereinigten Staaten beschließen, Panzer zu liefern, dann kann man einen solchen Schritt definitiv nicht mit dem Argument der ‘Verteidigungswaffen‘ rechtfertigen. Dies wäre eine weitere eklatante Provokation gegen die Russische Föderation“, hieß es in einer Stellungnahme von Botschafter Anatoli Antonow. Es sei offensichtlich, dass die Regierung in Washington gezielt auf eine strategische Niederlage Russlands hinwirke.