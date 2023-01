Nun doch deutsche Kampfpanzer für die Ukraine

Laut „Spiegel“-Informationen handelt es sich um mindestens eine Kompanie von Leopard-Panzern des Typs 2A6. Zudem wolle die Regierung in Berlin „Genehmigung zur Ausfuhr solcher Panzer erteilen, die im Besitz anderer Staaten wie Polen sind“, heißt es in dem Bericht weiter. Am Mittwoch soll der Beschluss offiziell präsentiert werden. Bundeskanzler Olaf Scholz soll zudem um 13 Uhr von Abgeordneten des Bundestags befragt werden.