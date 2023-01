Rot und Grün „löchern“ ÖVP-Achleitner zu Ohlsdorf

Beide Ehrenfeld-Gebiete sind Leitstandort

Darauf antwortet Achleitner (verkürzt gesagt) so: „Ich stehe dazu: Dieses Betriebsbaugebiet ist ein Leitstandort für Oberösterreich, mit direktem Verkehrsanschluss an die Westautobahn, ohne dass man dort Anrainerkonflikte hat. Wo die Gemeinde vor vielen Jahren den ersten Teil (Ehrenfeld I auf der anderen Seite der A1, Anm.) ) gewidmet hat, wo jetzt über 350 Leute arbeiten. Und wo nach erfolgter Umwidmung des zweiten Teils davon auszugehen ist, dass dort ähnlich viele Leute arbeiten werden“, so Achleitner.