Viele Millionen Corona-Förderungen geflossen

So gingen an den Skicircus Saalbach-Hinterglemm, der in drei Liftgesellschaften organisiert ist, in Summe für die Jahre 2020 bis 2022 mehr als 19,5 Millionen Euro. Ein Vertreter der Seilbahnen wollte das nicht kommentieren. Die Schmittenhöhebahn AG bekam für 2021 und 2022 mehr als elf Millionen Euro an Covid-Förderung. „Wir hatten vor Corona 42 Millionen Euro Umsatz. Im Winter 2020/21 haben wir mehr als 90 Prozent unserer Umsätze verloren und hatten 11 Millionen Euro Bilanzverlust“, erklärt Schmitten-Vorstandssprecher Erich Egger.