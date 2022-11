Kassierte Schwarzacher Hotel zu Unrecht Zahlungen?

Auf dem neuen Online-Transparenzportal des Bundes sind alle Unternehmen gelistet, die Covid-Hilfen ausgezahlt bekommen haben – inklusive der geflossenen Geldsummen. Auch ein Schwarzacher Hotel hat während der Pandemie mehr als 100.000 Euro vom Staat bekommen – knapp 30.000 Euro für das Jahr 2022. Was dabei stutzig macht: Das Hotel wurde schon im Herbst 2021 verkauft und für die nächsten zwei Jahre zu einem Seniorenwohnheim umfunktioniert. Dafür zahlt die Gemeinde Schwarzach Pacht – an den neuen Besitzer. Trotzdem floss 2022 noch ordentlich Geld an den ehemaligen Hotel-Chef. Ob die Zahlung wirklich für das Jahr 2022 gedacht war, oder ob nur die Auszahlung des Geldes erst heuer erfolgte, bleibt aber unklar.