AMS bietet nun zweisprachige Gastro-Lehre an

Rasche Integration soll Arbeitskräftemangel entgegenwirken

Fehlende Sprachkenntnisse und mangelnde Ausbildung seien große Hindernisse für die Integration am Arbeitsmarkt, sagte der Minister. Das vorgestellte Pilotprojekt adressiere beide Probleme. „Gleichzeitig wird in Bereichen ausgebildet, die einen großen Mangel an Arbeitskräften in Österreich aufweisen.“ Österreichweit gebe es derzeit bei den Gastronomiebetrieben 6400 offene Stellen, 1000 davon allein in Wien.