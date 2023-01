Trump in aktueller Umfrage vor US-Präsident Biden

Biden wegen beschlagnahmter Geheimdokumente unter Druck

Das schlechte Umfrageergebnis für Biden folgte auf brisante Enthüllungen: Es waren Geheimdokumente in seinem Privatbüro, einer Garage und zuletzt auch in seinem Haus in Wilmington im Bundesstaat Delaware gefunden worden. Das hatte den Republikanern Munition gegeben - obwohl bei Trump nur wenige Monate zuvor ebenfalls hochvertrauliche Dokumente in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida beschlagnahmt worden waren.