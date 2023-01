Hagenberger machen das Smartphone zur Kassa

Wann und wie wir einkaufen, hat sich durch den Online-Handel stark verändert. Die Digitalisierung schafft immer wieder neue Möglichkeiten: Nachdem Amazon in Seattle einen Supermarkt eröffnet hat, bei dem Sensoren und Kameras die Kunden überwachen und diesen den Einkaufsbetrag einfach via Smartphone-App übermitteln, eröffnete der Handelskonzern Rewe in München zuletzt einen vollautonomen Supermarkt nach ähnlichem Prinzip.