Endlich fit werden? So schaffen Sie‘s sicher!

Sieben bis neun Stunden: So viel sitzen wir Österreicher im Durchschnitt täglich. Der Mangel an Bewegung und die einseitige Haltung sind dabei ein Risiko für die körperliche und geistige Gesundheit. Wer keine Zeit oder das Budget für regelmäßige Trainingseinheiten in einem Fitnessstudio hat: bereits 10.000 Schritte täglich erhöhen die Lebensqualität enorm. Es mag abgedroschen klingen, doch ist auch hier entscheidend: „Wer will, findet Wege. Wer nicht will, der findet Gründe.“