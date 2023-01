EU-Parlament stimmt für „Sondertribunal“ für Putin

Wirksame Konsequenzen schwierig

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs mit Sitz in Den Haag ermittelt bereits wegen der Lage in der Ukraine. Da Russland aber seine Unterstützung für den Gerichtshof bereits im Jahr 2016 aufgekündigt hat. Sollte es also in Den Haag zu Verurteilungen kommen, besitzt das Gericht keine Machtmittel, um den Staat zu zwingen, ein Urteil auch umzusetzen. Es gilt also als schwierig, wirksame Konsequenzen zu setzen.