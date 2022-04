So könnte Putin vor einem Kriegsgericht landen

Nicht zuletzt aufgrund der ans Tageslicht gekommenen Gräueltaten in der ukrainischen Kleinstadt Butscha wird der Ruf immer lauter, dass sich Russlands Präsident Wladimir Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen vor einem internationalen Strafgericht verantworten muss. Während so manche Experten ein solches Verfahren eher für unwahrscheinlich halten, da Russland etwa das Gericht in Den Haag nicht anerkennt. Ein Prozess wäre aber sehr wohl möglich: Dazu müsste er aber zunächst an ein entsprechendes Gericht ausgeliefert werden.