Wochenende bringt viel Schnee nach Österreich

Auch am Samstag muss in vielen Regionen mit etwas Schneefall gerechnet werden. Der Süden steht hingegen unter Nordföhneinfluss und ist dadurch leicht wetterbegünstigt, auflockern wird es aber auch dort nur zeitweise. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, am Alpenostrand und in Föhnschneisen mitunter kräftig. Die Frühtemperaturen betragen minus neun bis null Grad, die Tageshöchstwerte minus drei bis plus vier Grad.