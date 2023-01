Weltbank-Event wird aus Offenhausen organisiert

Familie blieb in den USA

„Ich habe im Oktober die Möglichkeit bekommen, für neun Monate von daheim aus zu arbeiten“, erzählt der Kommunikations- und Politikwissenschafter. Wegen der Zeitumstellung schaltet der zweifache Familienvater erst am frühen Nachmittag den Computer ein, arbeitet bis spät in die Nacht. Die Kinder sind übrigens so wie Ehefrau Veronica – eine Mexikanerin, die er beim Studium in England kennengelernt hat –, in den USA geblieben. „Natürlich vermisse ich sie sehr. Sie waren über die Weihnachtsfeiertage auf Besuch in Österreich“, erzählt Schierl-Montfort.