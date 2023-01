18.000 Masthühner im Lavanttal verendet

Eine furchtbare Entdeckung musste ein Landwirt in Frantschach-St.Gertraud letzte Woche machen. Er entdeckte 18.000 verendete Masthühner in seinem Stall. „Die Tiere sind über Nacht erstickt“, erklärt Amtstierarzt Valentin Maierhofer im Gespräch mit der „Krone“. Ein Defekt in der Lüftungsanlage habe zum Tod der Tiere geführt.