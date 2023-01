Die Anfänge des „Eisernen“ erstmals im MMA-Best-of

Seit 2007 bieten Österreichs MMA-Pioniere Gerhard und Michael Ettl mit ihrer Cage Fight Series beinharte Käfig-Action. Vor dem 13. Event am 10. März am Schwarzlsee bei Graz führen die Brüder durch ein exklusives Best-of auf Krone+. In Teil 5 warten oben im Video weitere unvergessene Hits.