Bei Abbiegen anderen Pkw übersehen: Frau verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 11.15 Uhr. Der 62-Jährige fuhr mit dem Pkw in Scharnitz von der L75 kommend in die Seefelder Bundesstraße B177 ein. Auf dem Beifahrersitz befand sich seine Ehefrau. Zur gleichen Zeit fuhr der 24-Jährige auf der B177 in Richtung Innsbruck. „Beim Abbiegen übersah der Deutsche den 24-Jährigen, wodurch es zu einer seitlichen Kollision kam“, heißt es von der Polizei.