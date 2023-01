Nach Gerichts-Spruch: Beweist Politikerin Größe?

Rechtliche Auflagen erfüllt

„Mit dem Widerruf und der Zahlung der Prozesskosten ist die juristische Seite der Angelegenheit abgeschlossen. Nicht abgeschlossen ist dagegen die moralische und demokratiepolitische Seite“, sagt SJ-Landesvorsitzende Eva Reiter. Sie forderte Raggl-Mühlberger nun in einem Brief auf, sich für ihr Verhalten auch angemessen zu entschuldigen. Raggl-Mühlberger wortkarg zur „Krone“: „Alle im Urteilsspruch an mich ergangenen Auflagen habe ich termingerecht erfüllt!“