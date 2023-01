Wengen-Double: Shiffrin gratuliert Herzblatt Kilde

Erstmals seit Girardelli

In Beaver Creek hatte Kilde im Dezember genau wie nun in Wengen sowohl den Super-G als auch die Abfahrt gewonnen. Erstmals seit dem für Luxemburg startenden Marc Giradelli 1989 entschied damit wieder ein Läufer zwei Speedrennen in einem Jahr in dem Schweizer Weltcup-Ort für sich.