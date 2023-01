Herren-Abfahrt in Wengen ab 12.30 Uhr LIVE

Im ersten Lauberhornrennen in diesem Ski-Weltcup-Winter am Freitag in Wengen ist Aleksander Aamodt Kilde zum Sieg gefahren. Der Norweger entschied einen außergewöhnlich langen und schnell gesetzten Super-G am Freitag in 1:47,84 Min. Fahrzeit für sich. Mit Überraschungsmann Stefan Rogentin (+0,27 Sek.) und Gesamtweltcup-Leader Marco Odermatt (+0,66) komplettierten zwei Schweizer das Podest, das Vincent Kriechmayr als Vierter (+1,10) verpasste. Am Samstag um 12.30 Uhr folgt die Abfahrt, wir berichten live (unten).