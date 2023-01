„Sie+Er“-Wertung: Kilde fixiert in Wengen 100er

„Ich habe vom Start weg voll attackiert, bin deshalb mit mehr Speed ins Kernen-S gekommen, wo ich ein paar Probleme hatte“, schildert der Wikinger, der im Kampf um die Super-G-Kugel bis auf 28 Zähler an Odermatt heranrückte. Die Tatsache, dass er den Eidgenossen den ersten Teil ihres Skifests verdorben hat, war Kilde bewusst. Aber: „Sie haben ja am Samstag und am Sonntag noch zwei Chancen.“