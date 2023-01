„Wir Tätowierte sind keine bösen Menschen!“

In Großstädten ist es keine Seltenheit mehr - am Land ist es für viele doch noch etwas Außergewöhnliches: Voll tätowiert, am ganzen Körper und auch im Gesicht. Linus Beck ist von Kopf bis Fuß „gepeckt“. „Mein erstes Tattoo habe ich mir mit 18 Jahren stechen lassen und das ging dann immer so weiter. Die Lust nach mehr Tattoos war groß - bis dann fast mein ganzer Körper voll war“, erzählt der jetzt 28-jährige Gmünder.