Neuwagenmarkt in Österreich ist eingebrochen

E-Autos boomen in der Nische

Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 gab es bei Dieseln ein Minus von 61,9 Prozent, bei Benzinern von 55,5 Prozent. Bei den reinen Elektroautos gab es hingegen ein Plus von 269,7 Prozent - wobei sich in absoluten Zahlen noch das Nischendasein zeigt: 2022 wurden lediglich 34.165 E-Autos neu zugelassen.