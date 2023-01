Zweitwohnsitze in Tirol im Jahr 2021 explodiert

In allen Gemeinden Personen mit Zweitwohnsitz

Übrigens waren mit 1. Jänner 2022 in allen Gemeinden Personen mit Zweitwohnsitz gemeldet. 100 (36,1%) hatten eine Quote von weniger als zehn Zweitwohnsitzfälle je 100 Einwohner mit Hauptwohnsitz. 154 Gemeinden (55,6%) wiesen eine Quote zwischen zehn und unter 50 auf. In 23 (8,3 %) wurde eine Quote von 50 und mehr erreicht.