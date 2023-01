144 Tiroler sind bereits 100 Jahre alt oder älter

Frauenüberschuss im höheren Alter

Zwar kommen im langjährigen Durchschnitt jährlich um rund fünf Prozent mehr Buben als Mädchen zur Welt, was zu einem leichten Männerüberhang führt. Jedoch kommt es – bedingt durch die höhere Lebenserwartung – zu einem Frauenüberschuss im höheren Alter. „So leben beispielsweise in der Altersgruppe der Personen von 60 Jahren und mehr etwa ein Fünftel mehr Frauen als Männer, während in der Altersgruppe der hochbetagten Personen (85 Jahre und älter) um rund 78,7% mehr Frauen als Männer leben.“